Ситуация на границе. Истории очевидцев, эвакуированных из зоны конфликта

Один из самых отдаленных районов Кыргызстана Лейлек накануне оказался в центре внимания всего мира. Дорога между Баткеном и селами района до сих пор находится под прицелом таджикских военных.

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29 апреля ближе к вечеру войска соседней страны атаковали сразу несколько населенных пунктов. Не только местные жители, но и военные, и правоохранители оказались не готовы к такой ситуации. Таджикская сторона использовала военную технику, из минометов обстреляны населенные пункты, над территорией КР были замечены военные вертолеты.

Мирные жители сел — Разаков, Кулунду, Оочу, Эски Оочу, Бешкент, Максат, Арка в срочном порядке покинули свои дома и вынужденно бежали из зоны конфликта. Многие из них временно переселились к родственникам, знакомым, часть эвакуированных находятся в школах и интернатах района.

Журналист 24.kg поговорила с жителями Лейлека, которые сейчас находятся во временном убежище.

Семь смелых женщин Тамара Момунова работает старшей медсестрой в местной больнице Жаны-Жерского айыльного округа. Накануне во время обстрела села вместе с другими жителями она бежала, взяв с собой все необходимые медикаменты, на случай если придется оказывать первую помощь сотрудникам силовых структур.

«Мы всю ночь находились рядом с селом, откуда вывезли в безопасное место всех женщин и детей. Я, две медсестры, два фельдшера и две санитарки остались. Утром вернулись на свои рабочие места, готовые оказать медицинскую помощь в случае чего. Когда опять началась стрельба, убежали в сторону гор», — рассказала Тамара Момунова.

Во время разговора с журналистом Тамара Момунова находилась в больнице. В трубке слышны выстрелы.

«Стрельба не прекращается. Утром еще что-то взорвали и бомбу бросили. Сейчас вернулась за водой и зашла в больницу, чтобы взять больше бинтов и хирургических ниток для наложения швов. Мы готовы в любой момент оказать помощь нашим военным», — уверенно заявляет Тамара Момунова, хотя ее голос дрожит и женщина ели сдерживает слезы.

Максат снова в огне Жительница села Максат Бурул Кудайбердиева с детьми и мужем бежали в горы, как только началась стрельба. Вместе с ними в укрытии сейчас около 15 человек. Со вчерашнего дня люди прячутся в ущелье и боятся вернуться домой. Прошлую ночь сельчане провели на улице.

Она сама дозвонилась в редакцию и в слезах умоляла донести до властей Кыргызстана информацию о происходящем в селе Максат.

«Нам страшно. Очень страшно. Ночью не смогли уехать с остальными эвакуированными. Мы ушли в горы, взяли из дома самое необходимое и увели скот. У нас нет грузовой машины, чтобы вывезти. Кроме этого скота у нас ничего не осталось», — плачет Бурул Кудайбердиева.

Сельчане из укрытия всю ночь наблюдали за бесчинством соседей — жителей Таджикистана. «Они грабили и поджигали дома. Огнем охвачены более 20 домов», — сообщила женщина.

Утром у спрятавшихся сельчан закончились продукты.

«Муж поехал в село, когда шум стих и таджики ушли. Он хотел взять продукты. Но не доехал, по дороге увидел раненых солдат и повез их в соседнее село. По словам военных, из села Максат не забрали даже тела умерших», — отмечает Бурул Кудайбердиева.

Бежали с одним одеялом 52-летняя Саткан Жалилова — жительница одного из разрушенных сел Лейлекского района. Она вместе с 90-летней свекровью и маленькими внуками были дома, когда начался обстрел населенного пункта.

«Услышали громкий звук. Начались крики и призывы срочно бежать в сторону гор. Вокруг все горело черным дымом. Дети плакали от страха. У меня муж инвалид и 90-летняя свекровь. Поэтому мы нашли машину. Но по дороге закончился бензин, оставили машину и, посадив бабушку в другое авто, пошли пешком. Оттуда нас забрали на спринтере и привезли на место эвакуации», — рассказала Саткан Жалилова.

По словам женщины, семья в панике взяла только одно одеяло для внуков. Ни документов, ни еды, ни запасной одежды.

«Свои дома покинули жители четырех сел. Сейчас живем в доме совершенно нам не знакомых, но добрых людей. Они приютили четыре семьи. Сегодня кто-то ищет своего сына, кто-то наоборот родителей. Вчера был кошмар, кто как мог добирался до этого села», — рассказывает она.

Прятались в сараях и мерзли Пенсионерка Алия Кайназарова вечером 29 апреля в 17.00 выбежала из дома в одном легком платье и до сих пор не может вернуться в родное село.

«Когда начали стрелять в соседних селах, мы бежали в сторону гор. До двух ночи прятались там. Я в одном легком платье, было очень холодно. Потом ночью нас забрали и привезли в Исфану. Здесь расположились в здании школы. Нас кормят и заботятся», — рассказывает женщина.

Алия Кайназарова беспокоится за своего сына. Он сотрудник внутренних дел, сейчас находится в зоне эскалации конфликта.

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Еще одна жительница села — 28-летная Айнура Алиева вместе с полуторагодовалым сыном тоже со вчерашнего дня прячутся в укрытии. Молодая мама переживает, что не успела закрыть дом на ключ.

«Я готовила ужин, и вдруг выстрел. Муж сказал бежать. Успела только отключить плиту. Нас отвезли в сарай где-то в горах. Затем ночью приехал муж и забрал в другое место. Переночевали у знакомых, сейчас поедем к родственникам. Не знаем, что с нашим домом и соседями. Утром мужа не пустили в село», — объяснила Айнура Алиева.

Фото Айнуры Алиевой. С сыном

Всего из Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 10 тысяч человек. Для этого задействовали 13 единиц спецтехники и 156 сотрудников МЧС. Привлечены 60 спринтеров из районной службы Гражданской защиты.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако выстрелы в местности до сих пор не прекращаются.