Ситуация на границе. Генпрокуратура КР назвала происходящее агрессивной войной

По факту инцидента на кыргызско-таджикской границе начато досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры.

«29 апреля примерно в 4.40 в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной. Впоследствии в нарушение двустороннего договора между странами о партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства военнослужащие РТ с целью захвата суверенной территории КР вторглись в нашу страну, нарушив ее суверенитет и целостность», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Был открыт огонь из автоматов, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения.

В надзорном органе отметили, что военнослужащие Таджикистана осуществили вооруженное нападение с применением минометов и боевых вертолетов на пограничные заставы «Булак Башы», «Капчыгай», «Достук», «Мин Булак», пограничные посты «Кожожар», «Кызыл-Бел» и другие населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов, с захватом территории и населенных пунктов Кыргызстана.

В результате вооруженного нападения правоохранители, военнослужащие, а также мирные граждане получили различные огнестрельные и осколочные ранения, есть погибшие. Повреждены и уничтожены многочисленные гражданские и военные объекты КР.

«Эти действия военнослужащих Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Кыргызстана. В действиях военнослужащих соседней республики предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее и участие в ней с ведением агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений», — указывается в сообщении.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.