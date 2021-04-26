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Происшествия

Розыгрыш не удался. Милиция заинтересовалась ряженым спецназом

Досудебным производством по статье «Хулиганство» закончилось для 20-летнего жителя Кара-Балты желание помочь другу сделать своей избраннице нестандартное предложение руки и сердца. Молодой человек заказал шоу-группу, которая инсценировала захват кафе спецназом.

Подробности произошедшего 24.kg рассказали в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«26 апреля в социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором парень 20-25 лет производит выстрел из неустановленного оружия возле одного из кафе, расположенного в Кара-Балте. Кроме того, были запечатлены кадры инсценированного задержания людьми в камуфляжной форме.
Произошедшее было зафиксировано в ЕРПП по статье «Хулиганство», и была начата проверка», — заявили в милиции.

Оперативникам удалось установить личность изображенного на видео и выяснить обстоятельства произошедшего.

«Оказалось, что молодой человек вместе со своими друзьями нанял людей, которые занимаются постановкой задержания на праздничных мероприятиях. 25 апреля в 18.00 в одном из кафе они разыграли задержание милицией. После инсценировки друг этого парня сделал своей девушке предложение», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители креативного подхода не оценили. Досудебное производство по делу продолжается. Проверка проводится и в отношении фирмы, предоставляющей услуги шоу-программы с ряженым спецназом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191576/
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