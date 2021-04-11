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Происшествия

В Бишкеке задержан член ОПГ, совершивший преступление в 2016 году

В Бишкеке задержали члена ОПГ, который совершил преступление в Оше еще в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД
Фото МВД. Член ОПГ

По ее данным, осенью 2016-го он собирался купить машину Toyota Camry, стоимостью $6 тысяч у жителя южной столицы. Однако заплатил только 40 тысяч сомов, остальное обещал выплатить в течение двух месяцев, но так этого и не сделал.

В декабре 2019-го потерпевший обратился в милицию с заявлением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Араванского района в Бишкеке возле Ошского рынка. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Мужчину водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189616/
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