Убийство Айзады Канатбековой. Глава ГУВД Бишкека оправдывается выборами

На раскрытие дела о похищении Айзады Канатбековой были брошены все силы столичной милиции. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

По его словам, с 5 апреля милиция работает в усиленном режиме в связи с предстоящими выборами в местные кенеши, ведется патрулирование улиц, парков и скверов.

«Похищение человека относится к тяжким преступлениям. В первую очередь мы обращаем внимание на них. Что касается этого преступления, на его раскрытие, помимо сотрудников центрального аппарата, были задействованы и другие сотрудники милиции. Три дня мы не ночуем дома, мы только на полчаса едем туда, чтобы помыться и побриться», — сказал Бакыт Матмусаев.

Глава ГУВД заявил, что по сравнению с другими регионами Бишкек работает круглосуточно.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.