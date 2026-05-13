10:19
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Происшествия

В Бишкеке женщину задержали при передаче взятки следователю милиции

В Бишкеке сотрудники УВД Свердловского района совместно с оперативниками СВР МВД задержали женщину по подозрению в даче взятки милиционеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, следователь УВД Свердловского района обратился с рапортом к руководству, сообщив, что ранее по заявлению гражданки П.Н. о краже отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

После этого, как утверждают в милиции, женщина предложила взятку за решение вопроса о возбуждении дела.

По данному факту 7 мая возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий гражданку П.Н., 1994 года рождения, задержали в служебном кабинете следственной службы УВД Свердловского района во время передачи денег.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373590/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека задержали подозреваемого в разбое
Попытка подкупа милиционера. Задержан подозреваемый в совершении преступления
В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами
Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В Сокулуке задержаны сотрудники милиции при получении взятки
В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон
Лейтенанта ППС задержали за вымогательство взятки в Бишкеке
Брали взятку прямо в отделе. В Джалал-Абаде задержали милиционеров
Популярные новости
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В&nbsp;Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из&nbsp;горящей многоэтажки В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за&nbsp;&laquo;дешевую квартиру&raquo; и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
10:15
Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО под домашний арест Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО...
10:15
В Бишкеке расторгли договоры более чем по 200 остановкам
10:14
Депутатам парламента КР подарили шахматы
10:13
Строить высотки в Бишкеке разрешат не везде. Разбор Генплана с адвокатом
10:09
Во Владивостоке полицейские вымогали взятки у мигрантов, они задержаны