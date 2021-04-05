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Активиста Эрулана Кокулова вызвали на допрос в УВД Нарына

Активиста и ведущего проекта «Не сахар» Эрулана Кокулова вызвали на допрос в УВД Нарына. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Кокулова, 23 марта он приехал в Нарын в рамках своего проекта. На складе компании Top Notch активист выявил просроченный товар.

«На складе был товар, у которого срок годности закончился в 2019 и 2020 годах. Материал был опубликован на YouTube. Сегодня меня вызвали на допрос как свидетеля по заявлению представителей Top Notch. Я не могу сообщить подробности допроса, поскольку дал подписку о неразглашении», — сказал Эрулан Кокулов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188868/
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