Активиста Эрулана Кокулова вызвали на допрос в УВД Нарына

Активиста и ведущего проекта «Не сахар» Эрулана Кокулова вызвали на допрос в УВД Нарына. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Кокулова, 23 марта он приехал в Нарын в рамках своего проекта. На складе компании Top Notch активист выявил просроченный товар.

«На складе был товар, у которого срок годности закончился в 2019 и 2020 годах. Материал был опубликован на YouTube. Сегодня меня вызвали на допрос как свидетеля по заявлению представителей Top Notch. Я не могу сообщить подробности допроса, поскольку дал подписку о неразглашении», — сказал Эрулан Кокулов.