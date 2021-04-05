В Бишкеке двоих мужчин ограбили, а затем заставили заложить машину в ломбард

В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в конце марта 2021 года в микрорайоне «Асанбай» несколько неизвестных совершили разбойное нападение на двух граждан. Злоумышленники прижали к обочине и остановили машину Hyundai Sonata. Угрожая ножом, налетчики отобрали у потерпевших 25 тысяч сомов.

«Незаконно удерживая граждан в безлюдном месте, злоумышленники заставили написать расписку, что один из потерпевших якобы должен им $2 тысячи. В тот же день, применив физическую силу, заставили заложить в ломбард их автомашину. Задержаны лица, причастные к этому преступлению. Подозреваемыми оказались гражданин С. И., 1996 года рождения, житель столичной новостройки и гражданин Э. Б., 1998 года рождения, проживающий в Сокулукском районе, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в МВД.