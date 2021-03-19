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Происшествия

Эрлана Бекчоро уулу допросили в ГУВД. Интересовались Женишем Молдокматовым

Активного пользователя Facebook Эрлана Бекчоро уулу допросили в следственной службе ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Меня вызвали в качестве свидетеля. Интересовались Женишем Молдокматовым, Тилекматом Кудайберген уулу и центром «Против Конституции». Я дал подписку о неразглашении, поэтому не могу сообщить детали допроса», — рассказал Эрлан Бекчоро уулу.

Отметим, что Эрлан Бекчоро уулу участвовал в митинге против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.

Ранее, 15 марта, задержали активиста Тилекмата Куренова (Тилекмата Кудайберген уулу). Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187074/
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