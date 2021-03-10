В Бакай-Атинском районе незаконно выделили земельный участок

Прокуратура Таласской области выявила нарушения, связанные с выдачей земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, установлено, что ответственные лица Бакай-Атинской сельской управы приняли незаконное постановление о выдаче земельного участка жителю района А.Б., который принадлежит К.Т.

Сотрудники Бакай-Атинского филиала государственного учреждения «Кадастр» на основании этого постановления выдали государственный акт, в котором внесены заведомо ложные сведения. В результате гражданину А.Б. оформили земельный участок, не предусмотренный Генеральным планом.

По результатам проверки прокуратурой района по отмеченным фактам в отношении ответственных лиц Бакай-Атинской сельской управы и Бакай-Атинского филиала государственного учреждения «Кадастр» зарегистрировано четыре материала в ЕРПП по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР и начаты досудебные производства.