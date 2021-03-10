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Сюжет: Милицейские ЧП

Начальника Кара-Кульской милиции отпустили под домашний арест

Начальника ОВД Кара-Куля полковника милиции А.Н. отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Такое решение принял Джалал-Абадский городской суд.

«Постановление суда обжалуют. А.Н. вручили уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Это преступление относится к тяжким. Оно наказывается минимум лишением прав заниматься определенной деятельностью, максимум — лишением свободы на срок от семи лет шести месяцев до десяти лет», — сообщили редакции.

АКС ГКНБ задержала начальника ОВД Кара-Куля полковника милиции А.Н. По версии следствия, в декабре 2020 года милиционер незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД автомашину Toyota Land Cruiser 200 с поддельными регистрационными документами. Эта машина по линии Интерпола числилась угнанной в России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185856/
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