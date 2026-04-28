Происшествия

В Бишкеке вызвали в милицию инициатора акции за многоженство

Инициатор сбора подписей за исключение многоженства из уголовной ответственности Озбек Чотонов вызван в милицию. С ним провели разъяснительную беседу. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, в рамках проверки на беседу пригласили всех граждан, участвовавших в акции, в том числе Озбека Чотонова.

«Кроме того, сотрудники милиции разъяснили гражданам, что многоженство в соответствии с законодательством страны влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

В Бишкеке собирают подписи за смягчение наказания за многоженство

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Озбек Чотонов сообщил о сборе подписей за смягчение наказания за многоженство. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Отметим, что Семейный кодекс КР допускает только один официальный брак. Согласно законодательству, за двоеженство или многоженство предусмотрены общественные или исправительные работы либо штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов.
В оживленных местах Бишкека появились необычные милиционеры. В чем их миссия
В Бишкеке собирают подписи за смягчение наказания за многоженство
Жестокое задержание. На сотрудников милиции возбудили дело
Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
В Бишкеке проведен рейд против курения в общественных местах, наложены штрафы
В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции
В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»
В Бишкеке активисты проведут акцию по защите мирных собраний
Акция за права женщин прошла в Бишкеке
К президенту Жапарову обратились с просьбой разрешить акцию 8 марта
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
