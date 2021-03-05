15:59
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Происшествия

Маленький кыргызстанец сорвался со второго этажа в торговом центре в Москве

Маленький кыргызстанец не удержался и сорвался вниз с уровня второго этажа, он получил тяжелые травмы. Об этом сообщает РИА Новости. Видео происшествия опубликовала столичная прокуратура в соцсетях.

Отмечается, что прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, 3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на улице Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал», — сказала Людмила Нефедова.

По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки.

Также российские СМИ отмечают, что мать ребенка, уроженка Кыргызстана 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185558/
просмотров: 3882
Версия для печати
Материалы по теме
С московского клуба до дна и обратно. История бывшей наркоманки
Супруга Алмазбека Атамбаева летит в Москву. Кто ее пригласил
Садыр Жапаров призвал студентов российских вузов возвращаться и развивать страну
Садыр Жапаров встретился в Москве с соотечественниками. О чем говорили
Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
В Москве задержан мужчина, ударивший ножом 24-летнюю кыргызстанку
Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
В Москве кыргызстанца обвиняют в терроризме. Дело передано в суд
Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9
В&nbsp;ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев В городе Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета На рынке «Дордой» горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро»...
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы