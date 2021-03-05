Маленький кыргызстанец сорвался со второго этажа в торговом центре в Москве

Маленький кыргызстанец не удержался и сорвался вниз с уровня второго этажа, он получил тяжелые травмы. Об этом сообщает РИА Новости. Видео происшествия опубликовала столичная прокуратура в соцсетях.

Отмечается, что прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, 3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на улице Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал», — сказала Людмила Нефедова.

По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки.

Также российские СМИ отмечают, что мать ребенка, уроженка Кыргызстана 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности.