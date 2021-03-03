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Происшествия

В Бишкеке девушка организовала вебкам-студию. Ее осудили

Первомайский районный суд Бишкека приговорил к выплате штрафа девушку, организовавшую вебкам-студию. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется, что вебкам-студия находилась в квартире элитного дома в Бишкеке. В студии была налажена системная работа, стоял компьютер, была тематическая атрибутика.

«М.Л. за деньги демонстрировала свое тело через веб-камеру на сайтах США и Европы. Клиенты проводили безналичные расчеты через сервер, также находящийся за пределами КР. Суд признал девушку виновной по статье «Распространение предметов порнографического характера». Обвиняемая свою вину признала полностью, не оспаривая доказательства. Ее приговорили к выплате штрафа в размере 30 тысяч сомов», — сообщается в документе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185181/
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