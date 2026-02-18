Осужденный основатель вебкам-студий Даниэль Ажиев вышел на свободу: помиловали

Президент Кыргызстана помиловал признанного судом виновным и осужденного основателя вебкам-студий Даниэля Ажиева. Он вышел досрочно на свободу, сообщили члены его семьи в соцсетях.

Напомним, осенью 2024 года Даниэль Ажиев был приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 220 тысяч сомов. Он признан виновным по ряду статей, включая организацию притонов, распространение порнографических материалов и причинение имущественного ущерба. Суд также запретил Ажиеву заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.