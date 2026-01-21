Криптодоллары за разврат: в Бишкеке ликвидировали вебкам-схему

В Бишкеке пресечена деятельность трансграничной сети вебкам-студий, работавшей как в Кыргызстане, так и в Казахстане. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По данным ведомства, совместно с милиционерами задержаны четверо граждан КР, которые входили в организованную группу. Они наладили систему интернет-вещания эротического характера и обеспечивали работу студий, действовавших в двух странах.

Следствие установило, что для конспирации участники группы арендовали квартиры в разных районах столицы, где и размещали оборудование. Во время обысков изъяты веб-камеры, светотехника, компьютерное оборудование, эротические костюмы и реквизит, используемые для онлайн-трансляций.

Выявлено, что заработанные средства участники схемы получали через зарубежные платформы вебкам-услуг — Chaturbate, Stripchat и BongaCams, после чего выводили доходы на криптокошельки Binance.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к нелегальному бизнесу.