10:48
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Происшествия

Криптодоллары за разврат: в Бишкеке ликвидировали вебкам-схему

В Бишкеке пресечена деятельность трансграничной сети вебкам-студий, работавшей как в Кыргызстане, так и в Казахстане. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По данным ведомства, совместно с милиционерами задержаны четверо граждан КР, которые входили в организованную группу. Они наладили систему интернет-вещания эротического характера и обеспечивали работу студий, действовавших в двух странах.

Следствие установило, что для конспирации участники группы арендовали квартиры в разных районах столицы, где и размещали оборудование. Во время обысков изъяты веб-камеры, светотехника, компьютерное оборудование, эротические костюмы и реквизит, используемые для онлайн-трансляций.

Выявлено, что заработанные средства участники схемы получали через зарубежные платформы вебкам-услуг — Chaturbate, Stripchat и BongaCams, после чего выводили доходы на криптокошельки Binance.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к нелегальному бизнесу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358658/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке раскрыта сеть вебкам-студий: задержаны организаторы
Притоны, вебкам и силовики: что происходит в мире проституции в Бишкеке сегодня
В Бишкеке задержан подозреваемый в организации вебкам-студии
Внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях
В Кыргызстане ввели уголовную ответственность за организацию вебкам-проституции
Штраф или тюрьма. Жогорку Кенеш принял закон о криминализации вебкам-студий
Депутат Жогорку Кенеша предлагает не штрафовать вебкам-моделей
За организацию вебкам-студий будут лишать свободы. Комитет ЖК одобрил закон
Брали $100 в час за интим-услуги. В городе Раззакове обнаружили вебкам-студию
Депутат парламента предлагает криминализировать «проституцию через интернет»
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
10:44
В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за...
10:40
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
10:37
Депутат просит выделить средства на ремонт придомовых дорог в Бишкеке
10:36
Дорожную карту по сотрудничеству ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили Масадыков и Лебедев
10:35
За повышение стоимости парковки в центральной части Бишкека выступил мэр