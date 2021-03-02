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В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве диджея

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве диджея Дмитрия Саразова. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что задержанным является 36-летний Л.В. Он водворен в ИВС.

«В ходе обыска дома у подозреваемого обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы: нарезное ружье ТОЗ-8 и гладкоствольное ружье без соответствующих документов, пневматический пистолет, боевые патроны от пистолета Макарова, гильзы от патронов и пули калибра 9 миллиметров», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, диджея убили 25 февраля. Его труп обнаружили в собственной квартире.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185084/
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