В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве диджея Дмитрия Саразова. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что задержанным является 36-летний Л.В. Он водворен в ИВС.

«В ходе обыска дома у подозреваемого обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы: нарезное ружье ТОЗ-8 и гладкоствольное ружье без соответствующих документов, пневматический пистолет, боевые патроны от пистолета Макарова, гильзы от патронов и пули калибра 9 миллиметров», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, диджея убили 25 февраля. Его труп обнаружили в собственной квартире.