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Происшествия

Завладел квартирами на 21 миллион сомов. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества

По его данным, 29 декабря в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что некие граждане, И.Э. и М.Э., 4 марта 2019 года вступили в предварительный сговор, обещали обменять пять квартир заявителя на офисное помещение в центре Бишкека. После чего завладели имуществом и скрылись. Ущерб составил 21 миллион сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Одного из подозреваемых задержали, решением суда его взяли под стражу на два месяца. Сообщника продолжают разыскивать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185075/
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