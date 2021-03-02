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Кыргызстанец пользовался в Тюмени фальшивыми правами. Отделался штрафом

Водитель из Кыргызстана пользовался в Тюмени фальшивыми правами. Об этом сообщает сайт vsluh.ru.

По его данным, Калининский суд города оштрафовал на 5 тысяч рублей 37-летнего Умиджона Сативалдиева. Он признан виновным в использовании фальшивого документа.

Как следует из уголовного дела, он показал инспектору ГИБДД водительское удостоверение, выданное в Джалал-Абаде. Права оказались фальшивыми, изготовленными на принтере.

Кыгрызстанец признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, без исследования доказательств.

Смягчающими наказание обстоятельствами стали чистосердечное раскаяние, наличие двух малолетних детей и пожилой матери, а также впервые совершение преступления небольшой тяжести.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185063/
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