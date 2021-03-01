Задержан мошенник, за деньги обещавший соучредительство в угольном месторождении

В Бишкеке оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве. Он обещал пострадавшему, что введет того в состав учредителей месторождения по добыче угля, но обманул. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.



«10 февраля с заявлением в милицию обратился пострадавший. Он заявил, что злоумышленник, обещая ввести его в состав учредителей одного из нарынских месторождений по добыче угля, взял у него $10 тысяч 600 и 20 тысяч сомов. Но обещания своего не выполнил», — проинформировали в УВД.

41-летний подозреваемый был найден и задержан. Октябрьский райсуд взял его под стражу сроком на два месяца с содержанием в Бишкекском СИЗО-1.

Фото пресс-служба Октябрьского РУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0702106020 и 102.