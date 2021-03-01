Финансовая полиция возместила в бюджет более 112 миллионов сомов

Финансовая полиция возместила в бюджет государства более 112 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Финансовой полицией ведется досудебное производство по факту уклонения от уплаты налогов со стороны ОсОО «Скай Мобайл». Были назначены налоговые проверки, которые показали факт занижения налога на доходы нерезидента со стороны ОсОО «Скай Мобайл» в особо крупном размере на сумму более 112 миллионов сомов. Этот ущерб был возмещен государству», — проинформировали в ГСБЭП.

По информации Финпола, расследование дела продолжается.