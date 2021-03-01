14:42
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Происшествия

Финансовая полиция возместила в бюджет более 112 миллионов сомов

Финансовая полиция возместила в бюджет государства более 112 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Финансовой полицией ведется досудебное производство по факту уклонения от уплаты налогов со стороны ОсОО «Скай Мобайл». Были назначены налоговые проверки, которые показали факт занижения налога на доходы нерезидента со стороны ОсОО «Скай Мобайл» в особо крупном размере на сумму более 112 миллионов сомов. Этот ущерб был возмещен государству», — проинформировали в ГСБЭП.

По информации Финпола, расследование дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184976/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Омега-3 кустарным способом. В Бишкеке выявили подпольный цех, где делали БАДы
Финполиция изъяла в Караколе 400 бутылок контрафактного алкоголя
В Бишкеке около здания Финпола проходит митинг кыргызстанцев с инвалидностью
За вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района Бишкека
Глава ГСБЭП: Скоро мы раскроем крупные коррупционные схемы
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку
Финпол передал в суд 28 уголовных дел по факту коррупции в Минтрансе
Экс-глава Финпола Бакир Таиров оплатил ущерб в 20 миллионов сомов
Бывшего замглавы Финпола Эмиля Жамгырчиева отпустили из СИЗО. Он возместил ущерб
Популярные новости
Стала известна личность убитого в&nbsp;Бишкеке диджея. Подробности Стала известна личность убитого в Бишкеке диджея. Подробности
В&nbsp;Бишкеке замначальника Ленинского РОВД устроил пьяный дебош В Бишкеке замначальника Ленинского РОВД устроил пьяный дебош
В&nbsp;ГУВД Бишкека сообщили подробности убийства диджея в&nbsp;микрорайоне &laquo;Восток-5&raquo; В ГУВД Бишкека сообщили подробности убийства диджея в микрорайоне «Восток-5»
В&nbsp;Бишкеке убили диджея клуба &laquo;Бензин-312&raquo; В Бишкеке убили диджея клуба «Бензин-312»
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
14:34
Бишкекский горсуд оставил депутата Кубанычбека Жумалиева под стражей Бишкекский горсуд оставил депутата Кубанычбека Жумалиев...
14:21
ГКНБ предупредил партию «Ишеним» о недопустимости использования админресурса
14:00
Марши за законность. Улан Усеин о поступающих угрозах и эффекте мирных митингов
13:29
Финансовая полиция возместила в бюджет более 112 миллионов сомов
13:24
Минобразования откроет в регионах 500 детсадов краткосрочного пребывания