Продавала поддельные авиабилеты. В Оше задержана подозреваемая в мошенничестве

В Оше задержана женщина, продававшая поддельные авиабилеты. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

По его данным, в Ак-Буринском районе Н.Н., 1998 года рождения, продала два фальшивых авиабилета в Москву за 86 тысяч сомов.

Фото УВД Оша. Подозреваемая в мошенничестве

«Купившие билеты граждане в аэропорту поняли, что их обманули. У задержанной двое детей. Она указала, что пошла на такой шаг из-за накопившихся долгов», — рассказали в милиции.

Начато досудебное производство по факту мошенничества. Ведется следствие. Учитывая, что у подозреваемой несовершеннолетние дети, она отпущена под домашний арест.