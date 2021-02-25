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Контрабанду одежды на 10,6 миллиона сомов выявили таможенники

Таможенники выявили факт ввоза контрабандной одежды. Общая стоимость изъятого товара превышает 10 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«В ходе мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудники таможни «Баткен» на пункте пропуска «Кызыл-Бель» при ввозе товара из Республики Пакистан выявили незадекларированные в таможенном отношении товары — новая мужская и женская одежда в ассортименте. Стоимость товара составила 10 миллионов 601 тысячу 790 сомов», — проинформировали в ведомстве.

Факт нарушения законодательства зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184597/
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