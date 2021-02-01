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Сюжет: Насилие над детьми

В Узгене изнасиловали девочку. Суд отпустил подозреваемого под домашний арест

В Узгенском районе по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки задержан несовершеннолетний парень. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что 29 декабря 2020 года в милицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочь вышла из дома 19 декабря и не вернулась. Пропавшую нашли 31 декабря и передали родителям.

«В ходе разговора с милиционерами девочка призналась, что в ноябре 2020-го ее изнасиловал 16-летний сосед. 5 января мама потерпевшей обратилась с заявлением, факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование». В ходе следствия по подозрению в совершении этого преступления был задержан и водворен в ИВС несовершеннолетний М.Т. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. 30 января судья Узгенского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181888/
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