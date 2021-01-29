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Происшествия

ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева

Финансовой полицией начато досудебное производство по заявлению иностранного инвестора, гражданина Германии Б.Ф. по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева и его родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП. Они, по версии следствия, войдя в доверие иностранца, получили оборудование стоимостью $1 миллион, оплатив при этом лишь $200 тысяч.

«Гражданином Германии Б.Ф. на сумму $1 миллион было поставлено оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному им с ОсОО «А.Ю.К.», директором которого является М.С.М. — близкий родственник Жумалиева. После чего по устному требованию самого Жумалиева инвестором было поставлено оборудование в адрес другого ОсОО «С.К.», директором которого также является аффилированное с депутатом лицо — Ж.Э.С.

В результате противоправных действий указанных лиц зарубежной компании «М.Г.БВ» в лице гражданина Германии Б.Ф. причинен ущерб в особо крупном размере на сумму $800 тысяч. 28 января по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека директор ОсОО «А.Ю.К.» — М.С.М. 29 января задержан директор ОсОО «С.К.» — Ж.Э.С.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в офисах указанных фирм, расположенных на территории вуза, принадлежащего семье Жумалиевых, проводятся неотложные обыски.

И как стало известно 24.kg из собственных источников, задержанные — сыновья депутата — Элнур Жумалиев и Султан Мырзабеков.

Напомним, в мае прошлого года Финпол сообщил о начале проверки по установлению фактов возможного незаконного обогащения со стороны нардепа. Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. По результатам этой проверки в ГСБЭП заявили о выявленном многочисленном имуществе, зарегистрированном как на самого Кубанычбека Жумалиева, так и на его близких родственников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181715/
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ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева