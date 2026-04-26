20:09
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Мэрия Бишкека опять ссорится с журналистами

Мэрия Бишкека снова решила, что главная проблема города — это не стихийные рынки и коммуникация с торговцами, а журналисты.

После вполне обычного и честного репортажа 24.kg о блошином рынке на Фучика муниципалитет выпустил пресс-релиз, в котором обвинил издание в искажении слов мэра.

Якобы журналисты написали про «немедленную ликвидацию» рынка, чего мэр не говорил. Так и в тексте самого репортажа нет ни слова о том, что рынок закроют «прямо завтра».

То есть пресс-служба спорит с тем, чего не существует.

Читайте по теме
Это часть истории Бишкека: почему блошиный рынок на Фучика может исчезнуть

Вместо того чтобы нормально объяснить позицию, уточнить детали или просто отработать инфоповод, мэрия снова выбирает самый странный сценарий — конфликтовать с медиа на ровном месте.

Хотя задача пресс-службы ровно в обратном — выстраивать коммуникацию, объяснять, снижать напряжение, а не создавать его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371940/
просмотров: 297
Версия для печати
26 апреля, воскресенье
19:46
19:00
Афиша Бишкека на неделю: День города, саундтреки и кыргызский стендап
18:30
27 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:17
В Мали произошла попытка государственного переворота: убит министр обороны
17:47
Бишкекчанку подозревают в систематическом избиении ребенка