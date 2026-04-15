Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму почти 4 миллиона сомов. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По ее данным, 3 марта в милицию обратился гражданин М.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, совершивших мошенничество.

По словам заявителя, 2 марта неизвестные, представившись сотрудниками государственных органов (в том числе «Тундук», Национального банка и МВД), завладели его деньгами.

Злоумышленники убедили потерпевшего осуществить переводы денежных средств через платежные терминалы. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 миллиона 935 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативниками УУР ГУВД Бишкека установлены подозреваемые: М.А., 1998 года рождения, А.А., 2001 года рождения, и Ч.К., 2007 года рождения. Их задержали. Следственные действия продолжаются. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям, а также возможные соучастники.