Происшествия

Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму почти 4 миллиона сомов. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По ее данным, 3 марта в милицию обратился гражданин М.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, совершивших мошенничество.

По словам заявителя, 2 марта неизвестные, представившись сотрудниками государственных органов (в том числе «Тундук», Национального банка и МВД), завладели его деньгами.

Злоумышленники убедили потерпевшего осуществить переводы денежных средств через платежные терминалы. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 миллиона 935 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативниками УУР ГУВД Бишкека установлены подозреваемые: М.А., 1998 года рождения, А.А., 2001 года рождения, и Ч.К., 2007 года рождения. Их задержали. Следственные действия продолжаются. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям, а также возможные соучастники.
15 апреля, среда
20:52
Садыр Жапаров: Ситуация в Ормузском проливе повлияла на импорт удобрений Садыр Жапаров: Ситуация в Ормузском проливе повлияла на...
20:51
Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов
20:43
Борец из Кыргызстана Эрназар Акматалиев подписал контракт с американской лигой
20:24
Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же
20:16
В городе Ош на ходу загорелась машина Пожарным аплодировали прохожие