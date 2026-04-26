В Мали произошла попытка государственного переворота: убит министр обороны

В Мали произошли одновременные атаки вооруженных радикальных групп. Бои по всей стране продолжаются, силы безопасности пытаются отражать нападения. Это одно из крупнейших скоординированных нападений за последние годы.

Накануне правящая военная хунта объявила о скоординированной атаке по всей стране джихадистов из группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» и повстанцев из Фронта освобождения туарегов «Азавад» (FLA), которые борются за создание не севере страны независимого государства Азавад.

СМИ сообщают о взрывах у военной базы в Кати рядом с Бамако, там перекрыты дороги и заняты позиции военными. Столкновения также происходят в Гао и Кидале на севере страны и в Севаре в центре. У аэропорта Модибо Кейта и на ведущих к нему дорогах выставлены блокпосты и проводится проверка транспорта. США призвали своих граждан не выходить из домов из-за взрывов и стрельбы.

Сепаратистская повстанческая группировка туарегов FLA объявила, что установила контроль над городом Кидаль на севере Мали.

СМИ пишут, что к атакам могут быть причастны джихадистские группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» (JNIM) и повстанцы, связанные с «Аль-Каидой».

Основная политическая цель части туарегских движений связана с созданием автономии или независимого региона на севере Мали, который называют Азавад. Это не первая попытка переворота власти. Крупные восстания произошли в 1961–1964 годах, затем в 1990–1995 годах и в 2007–2009 годах.

Figaro пишет, что в ходе столкновений министр обороны Мали генерал Садио Камара убит джихадистами.

JNIN взяла на себя ответственность за атаки на резиденцию президента Мали, штаб-квартиры Минобороны и международного аэропорта Бамако.

Это крупнейшее выступление джихадистов в Мали за последние годы, отмечает Figaro.