Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин

В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств, связанных с ремонтом автомобилей через приложение объявлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 1 апреля 2026 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин Т.А., 1965 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомого гражданина по имени Н. По словам заявителя, 9 марта 2026 года указанный гражданин обманным путем через приложение объявлений Lalafo под предлогом оказания услуг по ремонту автомобиля завладел автомашиной марки Honda Odyssey, а также денежными средствами.

В частности, подозреваемый получил 35 тысяч сомов за ремонт, а также 130 тысяч сомов под предлогом доставки двигателя из Ошской области, изначально не имея намерений выполнить эти обязательства. Более того он не вернул автомобиль и скрылся. Общая сумма ущерба составила 165 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлен подозреваемый — С.Н., 1989 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия также установлена причастность гражданина С.Н. еще к семи аналогичным фактам мошенничества, совершенным на территории района. Кроме того, проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.

Если вы пострадали от действий указанного лица, просим обратиться в ОВД Аламединского района либо сообщить по телефону 0550100051, 0708454908.
Материалы по теме
Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей
Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров
В Бишкеке адвокат подозревается в мошенничестве. Обещал помочь с уголовным делом
В Бишкеке продолжаются работы по обновлению улицы Широкой
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
Обещал перевести деньги в КНР и исчез: в Бишкеке задержан подозреваемый
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Экс-сотруднику ГКНБ по&nbsp;Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в&nbsp;коррупции Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
Атака на&nbsp;Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в&nbsp;Израиль Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
Бизнес
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
16 апреля, четверг
12:28
Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта
12:28
Центральная Азия становится одним из перспективных туристических регионов мира
12:17
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин
12:13
В Бишкеке на улице Тоголока Молдо электросамокаты перекрыли пешеходный проход
12:11
В Кыргызстане вводят должностной ранг «выездного посла»