В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин

В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств, связанных с ремонтом автомобилей через приложение объявлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 1 апреля 2026 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин Т.А., 1965 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомого гражданина по имени Н. По словам заявителя, 9 марта 2026 года указанный гражданин обманным путем через приложение объявлений Lalafo под предлогом оказания услуг по ремонту автомобиля завладел автомашиной марки Honda Odyssey, а также денежными средствами.

В частности, подозреваемый получил 35 тысяч сомов за ремонт, а также 130 тысяч сомов под предлогом доставки двигателя из Ошской области, изначально не имея намерений выполнить эти обязательства. Более того он не вернул автомобиль и скрылся. Общая сумма ущерба составила 165 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлен подозреваемый — С.Н., 1989 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия также установлена причастность гражданина С.Н. еще к семи аналогичным фактам мошенничества, совершенным на территории района. Кроме того, проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.

Если вы пострадали от действий указанного лица, просим обратиться в ОВД Аламединского района либо сообщить по телефону 0550100051, 0708454908.