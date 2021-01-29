В Оше студент музыкального училища получил ножевое ранение во время драки

В Оше студент музыкального училища получил ножевое ранение. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что информация о раненом 18-летнем парне поступила из городской больницы. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство».

«По предварительным данным, инцидент произошел 28 января. Трое молодых людей распивали спиртное, произошла словесная перепалка, в результате которой один из друзей ударил потерпевшего в область почки. Подозреваемый имеет судимость. Он задержан и водворен в ИВС», — рассказали в УВД.