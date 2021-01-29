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Происшествия

В Бишкеке за мошенничество задержан директор одной из строительных фирм

Директор одной из строительных фирм задержан в Бишкеке по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«22 октября в милицию с заявлением обратился гражданин А.Н. с просьбой принять меры в отношении директора строительной компании. Мужчина, по его словам, был обманут. Руководитель фирмы обещал сделать его дольщиком при строительстве многоэтажного жилого дома. Взяв у заявителя $50 тысяч, злоумышленник составил договор на покупку трехкомнатной квартиры, который оказался фиктивным», — рассказали в районном управлении милиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 51-летний подозреваемый найден, задержан и водворен в СИЗО-1 сроком на два месяца. В отношении него поступило еще девять заявлений от пострадавших.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека

Тех, кто мог пострадать от рук злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0700911119 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181642/
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