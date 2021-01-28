В Иссык-Атинском районе задержаны воры. Специализировались на магазинных кражах

В Иссык-Атинском районе задержана группа воров, специализирующихся на магазинных кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что преступники орудовали в Канте и ближайших к нему районах.

«С заявлением в милицию обратился владелец одного из магазинов Канта. По его словам, ночью 20 января неизвестные выломали дверь торговой точки и похитили из нее деньги, алкоголь и табачные изделия. Проанализировав обстоятельства дела, следствие пришло к выводу, что на счету злоумышленников это далеко не первый магазин. Со схожими заявлениями в органы внутренних дел ранее обращались двое жителей Иссык-Атинского района», — рассказали в областном ГУВД.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых, одному из которых 45 лет, а второму 24 года, удалось найти и задержать. Оба признались в кражах. Следствие проверяет их на причастность к схожим преступлениям.