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Происшествия

В Сузакском районе чиновников оштрафовали за стихийную свалку

Администрацию Ленинского сельского совета Сузакского района оштрафовали за организацию стихийной свалки. Об этом сообщила пресс-служба Гостехинспекции.

«С заявлением обратился местный житель, который сообщил, что на территории сел Ленина и Жыгач-Коргон появилась незаконная свалка бытовых отходов. Проверка показала, что местная сельская управа не принимала мер и долго не вывозила мусор. Ленинский сельсовет оштрафовали на 23 тысячи сомов и обязали ликвидировать свалку», — сообщили в инспекции.

Сотрудники инспекции провели профилактическую беседу с чиновниками о недопущении подобных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181427/
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