На Иссык-Куле будут судить мошенников за миллионные махинации со скупкой скота

В Ак-Суйском районе мошенники пойдут под суд за махинации со скупкой скота на 3,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, следственная служба завершила досудебное производство по статье 204 «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» в отношении 36-летней жительницы Каракола И.Ж. и 44-летнего жителя села Турген Ч.А.

Дело направлено в суд для рассмотрения.

Уточняется, что в ноябре 2019 года указанные лица, представляясь индивидуальными предпринимателями, купили у гражданина в рассрочку двух коров и лошадей для продажи. Однако они не выполнили взятые на себя финансовые обязательства и не вернули денежные средства. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что задержанные лица причастны к 31 подобному факту.

В течение года они взяли под реализацию у жителей трех сел 27 голов крупного рогатого скота и 20 голов лошадей, а обещанные денежные средства не вернули. Общий материальный ущерб составил почти 3,7 миллиона сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Проведено досудебное производство.

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом.