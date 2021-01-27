22:36
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Происшествия

На Иссык-Куле будут судить мошенников за миллионные махинации со скупкой скота

В Ак-Суйском районе мошенники пойдут под суд за махинации со скупкой скота на 3,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, следственная служба завершила досудебное производство по статье 204 «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» в отношении 36-летней жительницы Каракола И.Ж. и 44-летнего жителя села Турген Ч.А.

Дело направлено в суд для рассмотрения.

Уточняется, что в ноябре 2019 года указанные лица, представляясь индивидуальными предпринимателями, купили у гражданина в рассрочку двух коров и лошадей для продажи. Однако они не выполнили взятые на себя финансовые обязательства и не вернули денежные средства. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что задержанные лица причастны к 31 подобному факту.

В течение года они взяли под реализацию у жителей трех сел 27 голов крупного рогатого скота и 20 голов лошадей, а обещанные денежные средства не вернули. Общий материальный ущерб составил почти 3,7 миллиона сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Проведено досудебное производство.

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181387/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
На Иссык-Куле в ДТП погиб 21-летний парень, восемь человек пострадали
Лебедей на озере Иссык-Куль снял кыргызстанец
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле
Тело пропавшего рыбака нашли в Джети-Огузском районе
В Джети-Огузе мужчина упал в воду во время рыбалки и пропал
Меня убьют. Кыргызстанка просит защитить ее от бывшего мужа и его друзей
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей
Зимний турсезон на Иссык-Куле. 400 милиционеров будут обеспечивать порядок
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане мальчика изнасиловали в&nbsp;бане. Милиция ищет педофила В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
Жертвами финансовой пирамиды стали 1&nbsp;тысяча 300&nbsp;человек. Ущерб почти $2&nbsp;миллиона Жертвами финансовой пирамиды стали 1 тысяча 300 человек. Ущерб почти $2 миллиона
Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан
Это было не&nbsp;на&nbsp;Алтае. Полиция прокомментировала видео с&nbsp;изнасилованием в&nbsp;бане Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
22:17
На Иссык-Куле будут судить мошенников за миллионные махинации со скупкой скота На Иссык-Куле будут судить мошенников за миллионные мах...
22:00
Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре
21:46
Лауреатов международных кинофестивалей наградили в Бишкеке
21:23
Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны
21:10
Воровка представилась соцработницей и украла у бишкекчанки 675 тысяч сомов