В Бишкеке задержан подозреваемый в поджоге Орто-Сайского рынка

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге Орто-Сайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«По факту происшествия, случившегося в ноябре прошлого года, было возбуждено уголовное дело по статье 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР. В рамках расследования оперативники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого 41-летнего М.Т. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сказали в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Пожар на одном из крупнейших бишкекских рынков, напомним, произошел в ночь на 9 ноября. Локализовать пламя сотрудникам МЧС удалось лишь к 2.16, а полностью потушить — к 5.00. Приблизительная площадь возгорания составила 1 тысячу 800 квадратных метров. По факту произошедшего милиция возбудила уголовное дело.