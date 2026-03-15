Пожар в Бишкеке: МЧС уточнило, что горел рынок «Геология», а не «Кудайберген»

В Бишкеке полностью потушен пожар на рынке автозапчастей «Геология». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По их данным, возгорание ликвидировано в 09:38. Предварительная площадь пожара составила около 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали шесть боевых расчетов, штаб и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Отмечается, что рынок «Геология» расположен ниже рынка «Кудайберген».

Ранее МЧС в первоначальном сообщении указывало, что пожар произошел на рынке «Кудайберген». Позже уточнили, что возгорание произошло на рынке автозапчастей «Геология». Причины пожара устанавливаются.
