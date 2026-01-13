20:50
В Бишкеке на рынке сгорела торговая точка. Семья осталась без источника дохода

Родные пострадавшего от пожара предпринимателя просят помощи. Семья осталась без источника дохода, на бизнесмене и его близких лежат кредитные обязательства. Они обратились в 24.kg с надеждой, что власти услышат их и поддержат.

Напомним, в ночь на 1 января произошел пожар на рынке «Геология» по улице Лумумбы в Бишкеке. Огнем уничтожена торговая точка площадью около 250 квадратных метров.

О возгорании семье сообщили утром 1 января. Спасти имущество не удалось — огонь уничтожил весь товар и оборудование. 

По словам родственников, это был единственный бизнес, который предприниматель выстраивал пять лет, брал кредиты. Около полутора лет назад дело начало приносить прибыль.

«Все, над чем муж работал годами, сгорело за два часа. Сейчас он остался без товара и дохода, при этом кредиты никуда не исчезли», — рассказывает супруга бизнесмена Жыпара.

У семьи серьезные финансовые обязательства: в залоге у банка находятся дома предпринимателя и его родителей. 

У пострадавших имеются все подтверждающие документы: справки МЧС о пожаре и финансовом ущербе, фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Родные бизнесмена обращаются к властям с просьбой помочь в восстановлении торговой точки.

предоставлено супругой предпринимателя
Фото предоставлено супругой предпринимателя

