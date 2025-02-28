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Происшествия

Член ОПГ организовал поджоги магазинов в Ала-Буке, находясь в России

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали члена ОПГ и его сообщников по подозрению в поджоге магазинов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, 11 января член ОПГ А.А.Н., находясь в России, при помощи сообщников организовал поджог двух магазинов, расположенных в селе Орукту Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Мотивом для совершения преступления стал конфликт между А.А.Н. и владельцем магазинов. Ущерб от пожаров составил 43 миллиона сомов.

По факту задержаны заказчик поджога А.А.Н., исполнители указанного поджога уроженцы Ошской области З.А.Т., К.А.Т., Н. уулу У., а также житель Ала-Букинского района А.Н.З., который состоял на учете МВД как активный член ОПГ и исполнял роль посредника. Все они водворены в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321345/
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