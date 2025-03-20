В марте мэрия Бишкека выписала штрафов на 136 тысяч сомов за поджог травы

В марте муниципальная инспекция составила 14 проколов на 136 тысяч сомов за сжигание мусора, листвы и бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с начала текущей недели инспекция установила четыре факта поджога травы, что привело к уничтожению значительных участков территории.