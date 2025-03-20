В марте мэрия Бишкека выписала штрафов на 136 тысяч сомов за поджог травы

В марте муниципальная инспекция составила 14 проколов на 136 тысяч сомов за сжигание мусора, листвы и бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, с начала текущей недели инспекция установила четыре факта поджога травы, что привело к уничтожению значительных участков территории.
На место возгораний немедленно привлечены пожарные расчеты, которые локализовали огонь и предотвратили дальнейшее их распространение.
С жителями жилмассивов проводят разъяснительные работы о последствиях сжигания мусора, сухотравья и влиянии таких действий на экологию.
Столичный муниципалитет просит горожан не сжигать и не складировать мусор, убирать растительность в мешки и ставить рядом с мусорными контейнерами.
Напомним, вокруг прудов в селе Озерном сожгли камыши и траву. В пожаре погибли животные, для которых эти заросли были домом.