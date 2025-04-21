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Происшествия

В Сеуле мужчина с огнеметом поджег многоэтажный дом, есть жертвы

В Сеуле сегодня мужчина с огнеметом поджег многоэтажный дом. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Уточняется, что пожар начался в 21-этажном жилом доме в районе Бончхон-дон Сеула. Сообщается об одном погибшем и еще 11 пострадавших.

По данным полиции, возгорание началось в 8.17 21 апреля. Из 11 пострадавших двоих доставили в больницу после падения из окна многоквартирного дома. Остальные девять пострадавших получили незначительные травмы, включая отравление дымом.

Силовики подозревают, что неизвестный мужчина устроил поджог намеренно. Его разыскивают.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326705/
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