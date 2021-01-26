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Угрожала обнародовать интимные фотографии. В Бишкеке задержана вымогательница

В Бишкеке задержана вымогательница, которая требовала от пострадавшего деньги, грозясь обнародовать его интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

«В УВД Ленинского района Бишкека обратился горожанин, который рассказал о вымогательнице. Путем шантажа и угроз она вымогала у него 30 тысяч сомов. В противном случае обещала распространить фото и видео интимного характера заявителя и девушки», — рассказали редакции.

По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. 35-летнюю подозреваемую поймали с поличным при передаче ей 15 тысяч сомов. Она водворена в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181146/
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