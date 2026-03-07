Интернет-травля из колонии: как женщину спасли от попытки суицида

В эпоху, когда технологии должны служить прогрессу, в тени цифрового мира расцветает одна из самых изощренных и жестоких форм домашнего насилия — «цифровой террор». Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы рассказала один из таких примеров.

Уголовное дело, представленное органами прокуратуры, обнажило шокирующую правду: находясь за стальными дверями тюрьмы, преступник сумел превратить жизнь матери троих детей в бесконечный ад, методично толкая ее к последней, роковой черте.

История Э.С. — это хроника циничного манипулирования святыми ценностями, где все началось не с любви, а с коварного обмана. Будучи значительно старше своей жертвы, Э.С. хитростью увез молодую девушку в Таласскую область, где, подавив ее волю, принудил к замужеству.

Этот «брак», рожденный в неволе, стал фундаментом для многолетних истязаний, в которых вместо семейного уюта женщину ждали побои и унижения, ставшие причиной первой невосполнимой утраты — смерти первенца.

Даже оказавшись за решеткой за другие преступления, Э.С. не встал на путь искупления. Напротив, превратив мобильный телефон в орудие пытки, он развернул полномасштабную кампанию против собственной семьи.

В период, когда его супруга оплакивала смерть одного из новорожденных близнецов, преступник цинично использовал ее горе, превратив мать своих детей в «живой ресурс».

Он требовал беспрестанных денежных переводов, продуктов и одежды, фактически обращая женщину в материальное и психологическое рабство.

Когда измученная жертва пыталась сопротивляться, Э.С. пустил в ход самое подлое оружие — публичный позор. В виртуальном пространстве он развернул настоящую охоту: создавал поддельные аккаунты от имени самой женщины, ее матери и сестер, публикуя на этих страницах интимные снимки и гнусную клевету. Коварство преступника зашло настолько далеко, что в созданных им фейковых профилях он указывал личные номера телефонов потерпевшей и ее близких, позиционируя их как лиц, предоставляющих интимные услуги. Это привело к тому, что на телефоны женщин днем и ночью начали поступать звонки от незнакомых мужчин с непристойными предложениями.

Подобная «теневая» атака была направлена на полное разрушение репутации всей семьи. Она спровоцировала тяжелейшие конфликты в домах сестер потерпевшей с их мужьями и родственниками. Под влиянием гнусной клеветы даже близкие родственники, не выдержав общественного давления, начали упрекать женщину словами: «Ты опозорила и нас», тем самым лишив ее последней надежды и поддержки.

Находясь под мощнейшим психологическим гнетом и страдая от глубоких моральных травм, женщина искала спасения в кризисном центре, где получала регулярную помощь специалистов.

Однако осенью 2024 года, когда тьма безысходности стала невыносимой, мать троих детей вышла на мост Большого Чуйского канала (БЧК), намереваясь сделать последний роковой шаг. В ту критическую минуту ей позвонил юрист кризисного центра. Почувствовав опасность по надрыву в голосе женщины, юрист не прерывал связь до самого приезда на место и буквально в последний момент спас ее от гибели.

Даже в зале суда жестокость Э.С. не знала границ. На глазах у государственного обвинителя и судьи он открыто угрожал потерпевшей расправой, заявляя: «Я завтра же выйду и добью тебя, я тебя зарежу», открыто признав свое намерение совершить убийство. На основании непоколебимого государственного обвинения суд признал Э.С. виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Этот случай обнажил опасную современную тенденцию: некоторые осужденные намеренно выбирают молодых и доверчивых девушек. Манипулируя чувствами, они убеждают их зарегистрировать официальный брак через органы загса. Такие союзы заключаются для того, чтобы под предлогом законного брака принудить женщин к финансовому рабству, превращая их в курьеров для доставки денег и передач.

Более того, преступники оформляют на таких женщин банковские счета и сим-карты для совершения мошенничеств. В итоге, несмотря на то что преступление совершается из-за решетки, перед законом за движение средств отвечают ни в чем не повинные женщины.

Органы прокуратуры призывают молодых женщин быть бдительными: не попадаться в подобные виртуальные ловушки, остерегаться сомнительных браков и не открывать банковские счета по просьбе малознакомых лиц.

Помните: самоубийство — это не выход. Ваша жизнь в тысячи раз дороже любой клеветы. Если вы столкнулись с шантажом или насилием, не молчите, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Государство обязано защитить вас и ваших детей, а за каждое проявление склонения к суициду предусмотрено суровое наказание.