Рынок «Туратали базары» в Кара-Суу не отвечает требованиям пожарной безопасности

Торгово-рыночный комплекс «Туратали базары» Кара-Суйского района Ошской области не отвечает требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

В инспекции отмечают, что 6,3 гектара рынка используются без разрешительных документов. На его территории, кроме возведенных до 1990 года, появились и самовольно построенные контейнеры и павильоны.

Из-за самовольно построенных сооружений на рынке не соблюдены противопожарные разрывы между рядами. Загромождены подъезды.

«Линии электропередачи торговых точек и электроснабжение внутри торговых помещений не соответствуют требованиям.

Между торговыми рядами не могут проехать пожарные машины и другие аварийно-спасательные службы», — рассказали в Госэкотехинспекции.

На рынке нет противопожарного водоема. Нет обязательных пожарных щитов и огнетушителей. В помещениях общественного питания допускается халатное применение газовых баллонов.

«Отсутствует лицо, ответственное за правила безопасности. На зданиях нет планов эвакуации в случае пожара», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки в отношении администрации рынка составлены акты и вручены предписания для устранения всех правонарушений.

Напомним, что три года назад здесь уже выявляли точно такие же нарушения правил пожарной безопасности.