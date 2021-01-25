Рынок «Туратали базары» в Кара-Суу не отвечает требованиям пожарной безопасности

Торгово-рыночный комплекс «Туратали базары» Кара-Суйского района Ошской области не отвечает требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.
В инспекции отмечают, что
Из-за самовольно построенных сооружений на рынке не соблюдены противопожарные разрывы между рядами. Загромождены подъезды.
Между торговыми рядами не могут проехать пожарные машины и другие аварийно-спасательные службы», — рассказали в Госэкотехинспекции.
На рынке нет противопожарного водоема. Нет обязательных пожарных щитов и огнетушителей. В помещениях общественного питания допускается халатное применение газовых баллонов.
«Отсутствует лицо, ответственное за правила безопасности. На зданиях нет планов эвакуации в случае пожара», — отметили в ведомстве.
Напомним, что три года назад здесь уже выявляли точно такие же нарушения правил пожарной безопасности.