21:56
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Общество

Мэрия проверила крупные рынки Бишкека

Муниципальные чиновники выехали на Орто-Сайский, Аламединский и Ошские рынки с целью оценки их состояния и дальнейших работ по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, Ошский рынок будут приводить в соответствие санитарным и противопожарным нормам. Соответствующим службам поручено решить вопрос в кратчайшие сроки.

Какие поручения даны и что уже сделано:

  • от бульвара Молодая Гвардия до моста на реке Ала-Арче будут высажены новые деревья. Заменят старые мусорные баки, ликвидируют рекламу, не соответствующую дизайн-коду города, на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиева организуют парковку;
  • продолжается очистка реки Ала-Арчи. Всего очищено 2,3 тысячи погонных метра;
  • муниципальной инспекцией мэрии ликвидирована стихийная торговля на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиева. Продолжаются рейдовые мероприятия в целях недопущения торговли в неустановленных местах;
  • на Орто-Сайском рынке продвигается строительство многоярусной автостоянки на 252 мест на улице Безымянной. Подвальная часть почти завершена. Через месяц стартуют работы по строительству новой детской площадки для жителей близлежащих домов;
  • мусоросортировочный пункт на улице Безымянной продолжает работать, что снизило нагрузку на вывоз мусора. Теперь отходы вывозят дважды в день. Внутри рынка строится второй пункт;
  • возобновление реабилитации дороги внутри Орто-Сайского рынка продолжится в ближайшее время. Укладку асфальта начнут производить при постоянной среднесуточной температуре +10 градусов;
  • на Аламединском рынке обсужден вопрос парковки. Для решения этой проблемы поставлена задача начать строительство многоярусной парковки на улице Джалиля. Согласно плану, объект будет состоять из четырех этажей с подземным трехуровневым этажом ниже нуля, вместимостью 237 машин;
  • поручено усилить работы по ликвидации стихийной торговли. Рейды проводятся днем и вечером;

Все работы по благоустройству территории рынков находятся на постоянном контроле мэра Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323231/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
До 200 сомов за час. Депутат предлагает увеличить стоимость парковки на рынках
Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов
Бизнес Кыргызстана о налоговых законах: Много кнута, но нет пряника
Павильоны и лотки на рынках могут заставить регистрировать как недвижимость
Городские власти начали наводить порядок на Аламединском рынке в Бишкеке
За продажу товаров без акциза Минэкономики хочет штрафовать администрации рынков
Для кого будет действовать штраф в 1 миллион сомов. Пояснение от МЧС
При нарушении пожарной безопасности рынки могут оштрафовать до миллиона сомов
Минводсельпром: Кыргызстанцы смогут продавать сельхозпродукцию в Омске
В Раззакове построили скотный рынок за 26 миллионов сомов
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
18 марта, вторник
21:41
Казахстан строит гипермасштабируемый центр обработки данных за $1,3 миллиарда Казахстан строит гипермасштабируемый центр обработки да...
21:23
В Иране за ношением хиджаба теперь следят с помощью беспилотников
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 марта: без осадков
20:45
На ТЭЦ-2 Бишкека начали строить парогазовую установку
20:41
В Кыргызстане стартует чемпионат страны по хоккею