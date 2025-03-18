Мэрия проверила крупные рынки Бишкека

Муниципальные чиновники выехали на Орто-Сайский, Аламединский и Ошские рынки с целью оценки их состояния и дальнейших работ по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, Ошский рынок будут приводить в соответствие санитарным и противопожарным нормам. Соответствующим службам поручено решить вопрос в кратчайшие сроки.

Какие поручения даны и что уже сделано:

от бульвара Молодая Гвардия до моста на реке Ала-Арче будут высажены новые деревья. Заменят старые мусорные баки, ликвидируют рекламу, не соответствующую дизайн-коду города, на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиева организуют парковку;

продолжается очистка реки Ала-Арчи. Всего очищено 2,3 тысячи погонных метра;

муниципальной инспекцией мэрии ликвидирована стихийная торговля на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиева. Продолжаются рейдовые мероприятия в целях недопущения торговли в неустановленных местах;

на Орто-Сайском рынке продвигается строительство многоярусной автостоянки на 252 мест на улице Безымянной. Подвальная часть почти завершена. Через месяц стартуют работы по строительству новой детской площадки для жителей близлежащих домов;

мусоросортировочный пункт на улице Безымянной продолжает работать, что снизило нагрузку на вывоз мусора. Теперь отходы вывозят дважды в день. Внутри рынка строится второй пункт;

возобновление реабилитации дороги внутри Орто-Сайского рынка продолжится в ближайшее время. Укладку асфальта начнут производить при постоянной среднесуточной температуре +10 градусов;

на Аламединском рынке обсужден вопрос парковки. Для решения этой проблемы поставлена задача начать строительство многоярусной парковки на улице Джалиля. Согласно плану, объект будет состоять из четырех этажей с подземным трехуровневым этажом ниже нуля, вместимостью 237 машин;

поручено усилить работы по ликвидации стихийной торговли. Рейды проводятся днем и вечером;

Все работы по благоустройству территории рынков находятся на постоянном контроле мэра Бишкека.