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Общество

После пожара в НИИХСиТО МЧС проверило более ста больниц по всей стране

После пожара в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов специалисты МЧС проверили более ста больниц по всей стране. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Министерство чрезвычайных ситуаций провело проверки в 110 стационарах, в ходе которых выявлен ряд нарушений при соблюдении пожарной безопасности.

Например, специалисты службы пожарного надзора проверили Национальный кардиологический и терапевтический центр имени Миррахимова. Директор центра Талант Сооронбаев сообщил, что обновлены первичные средства пожаротушения, работают дополнительные эвакуационные выходы, создана группа сотрудников на случай экстренных ситуаций.

При этом МЧС нашло серьезные нарушения: не работает автоматическая пожарная сигнализация, в пожарных кранах нет воды, крыша здания покрыта материалами, не соответствующими нормам пожарной безопасности.

По итогам проверки больнице выдано предписание об устранении нарушений, после чего будет проведена повторная проверка.

Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. Временно не работают девять врачей. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Согласно сметной стоимости, на ремонт потребуется 83 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322322/
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