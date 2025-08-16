12:01
Экономика

Где в Кыргызстане больше всего рынков и сколько они вмещают торговцев

Фото из интернета. В Кыргызстане подсчитали все рынки, торговые центры и воскресные базары

Во втором квартале 2025 года в Кыргызстане насчитывались 329 рынков и 95 торговых центров. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Из общего количества рынков 54 работают в формате воскресных ярмарок — это около 16 процентов. Остальные открыты ежедневно.

Лидеры по количеству рынков

Наибольшее количество рынков действует в Ошской области — 71. Бишкек на втором месте — 64. Замыкает тройку Джалал-Абадская область, где 63 рынка. В структуре торговых центров лидерство уверенно удерживает столица.

Торговые места

Общая вместимость всех рынков страны — почти 81 тысяча торговых мест. Фактически работает около 76 тысяч — 94 процента. Это значит, что в большинстве регионов спрос на площади стабильно высок, а дефицит мест может возникнуть в пиковые периоды.

Доходы рынков

За полгода рынки собрали около 707 миллионов сомов сборов за пользование торговыми местами. Более 449 миллионов из этой суммы обеспечил Бишкек, что составляет свыше 63 процентов от всего объема. В числе крупных доноров — Ош и Чуйская область, однако на фоне столицы их показатели заметно скромнее.

Стоимость торговых мест

Средняя стоимость одного торгового места в день по республике — 166 сомов. В Бишкеке цифра почти в полтора раза выше и достигает 265 сомов. В Джалал-Абадской области ставка в среднем 205 сомов, в Нарынской — 150.

Большая часть денежных потоков сосредоточена в столице, поэтому именно здесь развитие рыночной инфраструктуры принесет наибольший экономический эффект. При этом высокие тарифы и полная занятость торговых мест заставляют власти искать способы расширить предложение и сохранить доступность для малого бизнеса.

Воскресные рынки составляют небольшую долю от всех торговых точек, но остаются важными для фермеров и самозанятых. Поддержка сезонной торговли без больших вложений помогает сельским хозяйствам зарабатывать больше и дает горожанам возможность покупать свежие продукты напрямую от производителей.
