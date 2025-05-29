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Общество

Санитарные дни на рынках Бишкека сократят до двух раз в месяц

Мэрия Бишкека рассматривает решение о сокращении количества санитарных дней на столичных рынках. Согласно новой схеме, уборка и дезинфекция будут проводиться дважды в месяц — по понедельникам через раз.

Такое решение принимается с учетом обращений предпринимателей и представителей администраций рынков. Взамен сокращения числа санитарных дней мэрия усилит контроль за соблюдением санитарных норм, благоустройством прилегающих территорий, дезинфекцией торговых точек и противопожарными требованиями.

Мероприятия по обеспечению санитарной и пожарной безопасности будут продолжены на постоянной основе. В мэрии отмечают, что такие меры направлены на создание безопасной и комфортной среды для всех участников торговли.

Кроме того, заммэра Рамиз Алиев провел встречу с администраторами сквозных рядов рынка «Дордой». Обсуждены вопросы дорожной инфраструктуры и другие предложения горожан. Сам рынок также будет проверяться на соответствие санитарным и противопожарным нормам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330880/
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