В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Фото СБНОН. В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика

Вчера примерно в 2.30 на трассе Балыкчи — Чолпон-Ата сотрудники СБНОН остановили Mercedes. Водитель ехал в сторону Бишкека. У 29-летнего пассажира обнаружили трехлитровую банку со специфическим запахом конопли.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, веществом оказалась марихуана — 1 килограмм 330 граммов. Мужчину задержали и водворили в ИВС.