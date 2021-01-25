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В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика

В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

СБНОН
Фото СБНОН. В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика
Вчера примерно в 2.30 на трассе Балыкчи — Чолпон-Ата сотрудники СБНОН остановили Mercedes. Водитель ехал в сторону Бишкека. У 29-летнего пассажира обнаружили трехлитровую банку со специфическим запахом конопли.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, веществом оказалась марихуана — 1 килограмм 330 граммов. Мужчину задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181084/
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