В Оше дрон помог задержать иностранца с килограммом синтетических наркотиков

В Оше сотрудники СБНОН МВД изъяли свыше килограмма синтетических наркотиков в ходе специальной операции с использованием дрона. Об этом сообщили в управлении ведомства по Ошскому региону.

По данным милиции, гражданин соседнего государства Л.Я.Д., 2006 года рождения, задержан в момент, когда переносил запрещенные вещества в коричневой сумке. При обыске сотрудники обнаружили и изъяли более килограмма синтетических наркотиков.

Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные мероприятия для установления других лиц, причастных к данному преступлению.