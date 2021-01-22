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Кыргызстанке, убившей в Москве пенсионерку, грозит 15 лет тюрьмы

В Москве кыргызстанку подозревают в убийстве пенсионерки. Об этом сообщают российские СМИ.

20 января в одной из квартир дома в Угловом переулке обнаружили тело 82-летней женщины. У погибшей зафиксировали следы насильственной смерти от колото-резаного ранения шеи.

По подозрению в убийстве следователи задержали 31-летнюю сиделку. Во время допроса она признала свою вину в преступлении и созналась, что умысел убить пенсионерку пришел ей совершенно неожиданно.

В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным СМИ, подозреваемая в совершении тяжкого преступления — гражданка Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180835/
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